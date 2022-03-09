Эвакуационная колонна из Энергодара доехала до Запорожья (фото)

Люди на машинах уже тоже доехали до конечного места назначения.

Эвакуационные автобусы из города Энергодар приехали в Запорожье.

Также читайте "Укрзалізниця" назначила дополнительный эвакуационный рейс из Днепра

Об этом сообщили городской голова Дмитрий Орлов и ДСНС.

"Энергодарцы, которые эвакуировались сегодня "зеленым коридором" Энергодар-Запорожье, прибыли в указанный пункт назначения. Граждане на личном транспорте тоже уже подтягиваются к пригороду. Выдыхаем на сегодняшний день", — сообщил городской голова.

Всего было эвакуировано более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают в Запорожье.

Отметим, что первая эвакуационная колонна из Энергодара отправилась сегодня около 13:30. В первую очередь из города вывозили женщин, детей и пожилых людей. Колонна с мирными жителями доехала до Васильковского района и только через три часа смогла поехать дальше.

В Энергодар должны были также привезти гуманитарный груз. Впрочем, российские оккупанты не пропустили гуманитарную помощь с лекарствами и продуктами.

Читайте также: