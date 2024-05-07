Первые четыре месяца 2024 года оказались "самыми напряженными" в 10-летней войне России — СМИ

Американское издание Newsweek считает, что первые четыре месяца 2024 года оказались одними из самых тяжелых за два года великой войны Украины с Россией и, возможно, "самыми напряженными" в 10-летней войне.

Об этом говорится в материале Newsweek.

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"Киевские войска остаются в тылу по всей линии фронта, сталкиваясь с восстановленной российской армией, поддерживаемой экономикой, переведена на военную основу с помощью массовой китайской помощи. Западные сторонники Украины не спешили с оказанием оружия и не колебались вести более широкую борьбу с Россией. разделенный рядом выборов, Западный блок Украины идет по швам", — утверждают авторы журнала.

Предполагается, что этот год будет тяжелым для Украины "после ее нелестного наступления 2023 года". Журналисты приводят цитату Кусти Салма, постоянного секретаря министерства обороны Эстонии.

"Им (Украина – ред.) нужно взять на себя оборону, им нужно ее отшлифовать", — сказал он.

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"Этот год еще может оказаться для Украины темной ночью перед рассветом"

В то же время в издании отмечают, что "этот год еще может оказаться для Украины темной ночью перед рассветом", если Запад усилит военную поддержку.

" Текущее непрерывное наступление закладывает основу для ожидаемой новой летней кампании. Среди потенциальных целей нового наступления -- донецкий город Часов Яр, который уже находится на линии фронта и может даже упасть до лета, и харьковский город Купянск, жизненно важные ворота во второй город Украины Харькова", — говорится на сайте.

Путин может надеяться выиграть пространство для паузы, завоевав весь Донецк и Луганск, долгое время "находившиеся в центре его проекта демонтажа украинского суверенитета".

"На сегодняшний день они хотят получить как минимум Донецк и Луганск. Проблема в том, что Кремль претендует на Херсонскую и Запорожскую области также как на территорию России", — отметил российский военный аналитик и приглашенный ученый в Школе права и дипломатии Флетчера Павел Лузин.

Между тем, как подчеркивает издание, Киев постарается максимально нарушить российские коммуникации, логистику и промышленность. Удары беспилотников большой дальности по целям внутри России стали привычным явлением.

Напомним, в Воздушных силах рассказали об обучении пилотов на F-16.

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