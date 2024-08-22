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"Первые кадры наступления в полном разгаре": штурмовики намекнули на хорошие новости с Харьковщины

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"Первые кадры наступления в полном разгаре": штурмовики намекнули на хорошие новости с Харьковщины

Бойцы Третьей штурмовой бригады намекнули на хорошие новости из Харьковщины Фото: скрин видео

На видео можно увидеть наземные атаки украинских сил против войск противника.

Бойцы Третьей штурмовой бригады намекнули на хорошие новости из Харьковской области.

Об этом штурмовики написали днем 22 августа и добавили видео с места происшествия.

Третья отдельная штурмовая бригада пообещала "хорошие новости" из Харьковской области.

В пресс-службе бригады показали видео, на котором, как отмечается, видны "первые кадры из наступления в полном разгаре".

"Где-то на Харьковщине. Первые кадры по наступлению в полном разгаре. Детали впоследствии", — отметили в Третьей штурмовой.

Результаты ударов украинской армии фиксировали дроны из воздуха. Более того, военные показали, как за полем боя следят высшие командиры и отдают приказы.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин заявил, что у бригады "хорошие новости на своем направлении".

"В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия. Детали впоследствии", — отметил он.

Напомним, Генштаб назвал самое горячее направление фронта. По состоянию на утро 22 августа в Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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