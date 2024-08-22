"Первые кадры наступления в полном разгаре": штурмовики намекнули на хорошие новости с Харьковщины

На видео можно увидеть наземные атаки украинских сил против войск противника.

Бойцы Третьей штурмовой бригады намекнули на хорошие новости из Харьковской области.

Об этом штурмовики написали днем 22 августа и добавили видео с места происшествия.

Третья отдельная штурмовая бригада пообещала "хорошие новости" из Харьковской области.

В пресс-службе бригады показали видео, на котором, как отмечается, видны "первые кадры из наступления в полном разгаре".

"Где-то на Харьковщине. Первые кадры по наступлению в полном разгаре. Детали впоследствии", — отметили в Третьей штурмовой.

Результаты ударов украинской армии фиксировали дроны из воздуха. Более того, военные показали, как за полем боя следят высшие командиры и отдают приказы.

В то же время заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин заявил, что у бригады "хорошие новости на своем направлении".

"В зоне ответственности нашей Третьей штурмовой в Харьковской области были проведены успешные наступательные действия. Детали впоследствии", — отметил он.

Напомним, Генштаб назвал самое горячее направление фронта. По состоянию на утро 22 августа в Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

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