Первые Leopard 2 уже в Украине: Резников и Шмыгаль проинспектировали танки, а эксперт рассказал о преимуществах

В Украине показали первые четыре танка, которые 24 февраля прибыли в Украину из Польши.

В пятницу, 24 февраля, в Украину из Польши прибыли первые четыре немецких боевых танка Leopard 2.

Танки Leopard 2 считают самыми массовыми в армиях стран НАТО, их называют одними из самых дорогих в мире. По словам военных, эта сверхсовременная военная техника точно изменит ситуацию на фронте и поможет украинской армии начать контрнаступление, говорится в сюжете ТСН.

Основным преимуществом немецких танков является то, что по сравнению с танками, которыми располагает Россия, они в разы лучше и в защите, и в вооружении, и главное – в точности.

Министр обороны Алексей Резников вместе с премьером Денисом Шмыгалем провели краткий обзор немецких танков. Так, Алексей Резников побывал внутри боевой машины.

"Простите, где здесь дорога на Москву", — в шутку на польском языке спросил министр обороны.

Но на Москву идти на "Леопардах" никто не собирается. Украина этими танками будет отвоевывать исключительно свое.

Украинские танкисты, обученные на "Леопардах", уже готовы вступать в бой. И преимуществ у таких броненосцев, над теми, что использует Россия – просто множество. И одна из самых главных – сохранение жизни экипажа. В этом поможет не только гораздо более крепкая броня, но и в разы лучшая маневренность. Эти танки способны быстро отступить из зоны огневого поражения.

Как объясняет экспресс-обозреватель DEFENCE EXPRESS Олег Катков, западные танки имеют длинные реверсные передачи, скорость заднего хода составляет 30-40 километров, для понимания Т-72 или любой танк на его базе – там скорость составляет 4-5 километров заднего хода. .

Тепловизоры и лазерные дальномеры в "Леопардах" тоже здесь более модернизированы. Эксперты убеждают, что такое оборудование позволяет обнаруживать врага раньше, чем это возможно, например, в танке Т-72. Также у "Леопарда 2" улучшена система управления и ведения боя. Проще говоря – в танке есть миникомпьютер, соединяющийся с другими своими подразделениями – получает точные gps-координаты врага и бьет с молниеносной точностью.

"За счет собственных прицельных смотровых устройств так и за счет интеграции в системы управления войска, когда командир видит ситуацию на поле боя на планшете, где замечено, где кто находится и вся эта ситуация на нем меняется в динамике. Также Леопарды имеют удачную подвеску и потому умеют прицельно стрелять и поражать цель на расстоянии до 30 километров в час даже при движении по полному бездорожью", — пояснил Олег Катков.

Украинская армия в первой ближайшей волне ожидает 140 западных танков.

Напомним, Минобороны Германии заявило, что передаст Украине 18 своих основных боевых танков Leopard 2 А6, а не 14 – как обещала ранее.

Швеция в новом пакете помощи предоставит Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk, а также германские танки Leopard 2.

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