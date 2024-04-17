Первые минуты после атаки на Чернигов попали на видео бодикамеры полицейского

На ролике видно, как правоохранитель оказывает помощь раненым.

Полиция опубликовала видео первых минут после ракетного удара по Чернигову, которое сняла бодикамера прибывшего на место правоохранителя.

Соответствующий ролик распространила Нацполиция Украины.

"Чернигов. Первые минуты после утренней ракетной атаки россиян. Поисково-спасательная операция продолжается", – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как правоохранитель бежит на место атаки и начинает оказывать помощь раненым.

"Он должен жить. Он нам живой нужен", – говорит полицейский, накладывая кровоостанавливающий турникет раненому мужчине.

На кадрах также видно, что на месте работают медики и чрезвычайники.

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Появилось видео с первыми минутами после атаки по Чернигову

Напомним, РФ утром 17 апреля нанесла три ракетных удара по Чернигову. В результате атак разрушены многоэтажки, в домах выбиты окна. В настоящее время известно о 14 погибших и более 60 пострадавших. Людей пришлось вытаскивать из-под завалов.

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