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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Первые морозы уже на пороге: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Украину накроет волна похолодания с первыми ночными морозами и сильным ветром. Синоптики предупреждают о штормовых порывах, но уже в ближайшие дни погода начнет меняться.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Мороз

Мороз / © pexels.com

В Украине в четверг, 5 ноября, ожидается холодная и ветреная погода. Ночью температура опустится ниже нуля, а днем в некоторых регионах порывы ветра могут достигать штормовых значений. В то же время, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ближайшую ночь в Украине ожидаются уже не заморозки, а небольшой мороз. Температура воздуха будет составлять от 0 до 3 градусов мороза, только на востоке и юге будет теплее от +1 до +4 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +4…+8 градусов, однако ощущение холода будет усиливать порывистый ветер.

Его порывы будут достигать 10-14 м/с, а местами могут превышать 15 м/с, достигая штормовых значений.

«Вы поняли — первые шапки и шарфики обязательно!» — в шутку заметила синоптик.

Погода в Украине будет определять поле высокого атмосферного давления, поэтому будет преобладать сухая погода. Лишь на Черниговщине и Сумщине возможен небольшой дождь.

Погода в Киеве 5 ноября

В столице в ближайшую ночь температура будет колебаться около нуля, местами возможен небольшой мороз.

Осадков в Киеве не прогнозируют, однако сохранится сильный порывистый ветер.

Диденко отдельно обратилась к автомобилистам с предупреждением:

«Уважаемые водители, не медлите с заменой летней резины!»

Какая будет погода в Украине до конца недели

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни Украина будет оставаться под влиянием антициклона и холодных воздушных масс с севера Европы.

Поэтому ночью будут сохраняться небольшие морозы, но существенных осадков преимущественно не ожидается. Ночью и утром возможен туман.

В пятницу, 6 ноября, температура будет составлять от -1 до +4 градусов ночью и +5…+11 днем.

В субботу, 7 ноября, ночью прогнозируют -2…+3 градуса, а днем воздух прогреется до +6…+11.

В воскресенье, 8 ноября, ночная температура будет оставаться в пределах -2...+3 градусов, однако днем потеплеет до +7...+12.

Следовательно, после холодного и ветреного четверга температура будет постепенно повышаться, а сухая погода сохранится в большинстве регионов до конца недели.

Прогноз погоды — последние новости

Напомним, в Украину пришло похолодание, которое задержится по меньшей мере до 10 ноября. После этого ожидается потепление, но вместе с ним придут и дожди.

Ранее ТСН.ua писал, что в начале ноября в Украине ожидается ощутимое похолодание. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, оно начнется 4 ноября, а в отдельных регионах 6-7 ноября возможен первый мокрый снег.

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