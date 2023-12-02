"Первые полгода в армии у меня было ощущение, что я в тюрьму попал": аэроразведчик – о мобилизации, ротации и уклонистах

Государственная кампания по мобилизации в Украине полностью провалена в последние полгода.

Такое мнение высказал военнослужащий-аэроразведчик Григорий Серый в интервью Hromadske.

Военный рассказал о проблеме территориальной обороны, ожидании ротации и отношении к уклонистам.

О проблемах ТрО и рекрутинге

"Первые полгода в армии у меня было ощущение, что я в тюрьму попал. Очень жесткий контроль за передвижением, очень жесткий контроль за досугом. Ты сам себе не принадлежишь — к этому надо привыкать. Это вызвало достаточно сильный дискомфорт. Сейчас я привык, я понимаю, почему и зачем это делается", — рассказывает Григорий Серый.

Что касается проблем, то, по словам военного, территориальную оборону достаточно плохо комплектуют из-за военкоматов. "Прежде всего комплектуются кадровые части ВСУ или даже вновь созданные части ВСУ. Насколько знаю, такая же проблема и у Нацгвардии и бригад наступления. Это проблемы, наверное, мобилизационного законодательства. Плюс кривая работа ТЦК", — отметил он.

По мнению Серого, самая адекватная кампания рекрутинга сейчас у "Азова". "Они медийные, они показывают, что мы вот есть, вот такое делаем, вот здесь ты можешь подать заявку к нам на вступление. И к тому же это им дает возможность не брать всех подряд, а брать на самом деле мотивированных. Потому что я знаю, что не все проходят. Я понимаю, что по своим физическим кондициям я не пройду", — объяснил аэроразведчик.

О необходимости ротации

Григорий Серый выразил свое мнение по поводу ротации.

"Есть эмоции, и это нормально, мы живые люди, мы их чувствуем. Но есть здравый смысл. И вот здравый смысл мне говорит, что мы не можем взять всю массу уже обученных людей, с опытом, которые уже не будут кучковаться, которые уже не будут бросать машины где попало, и заменить на людей, которые не опытны и не понимают всех рисков. Так взять и одномоментно всех сменить не получится. Это я прекрасно понимаю", — говорит он.

Аэроразведчик подчеркнул, что все люди разные, поэтому ужасы войны воспринимают тоже по-разному.

"Из того, что я видел лично: есть люди, которых накрыло прямо от обстрелов. Они находятся от нуля в 8–10 километрах, и здесь, где-то в 200 метрах, прилетает пакет "града". Все — человек поплыл. А есть человек, который ходил в посадочки, таскал трупы, отстреливался, забрасывал гранатами р*сню — и норм, как-то с этим справляется.То есть это все такой рандом. Я не могу сказать, что здесь есть какой-то универсальный рецепт. Каждый человек уникален, и сколько людей, столько будет историй, ситуаций. Это психология, каждый случай приходится разбирать все равно отдельно", — говорит он.

Серый отмечает, что ротации нужны хотя бы для того, чтобы подразделение могло восстановить боеспособность. Технику отремонтировать, те же джипы, пикапы. "Потому что не на всех участках фронта есть какой-то тыловой город. Типа Славянска, Краматорска, куда ты можешь уехать, найти СТО и чтобы там тебе проверили машину, хотя бы произвести плановую замену масла и всего такого. Хотя бы для таких вещей краткосрочные ротации нужны. Я уже молчу о личном составе, что там кто-то не видит своих детей, родственников и так далее", — говорит он.

Но, по словам Серого, есть и вторая сторона медали. "Есть боевые действия и ситуация на фронте, которая очень меняется постоянно. Я знаю историю, когда нас должны были менять еще посреди лета. Но батальон, который ехал нас менять завернули в другую сторону, потому что другой батальон ТРО получил большие потери, их срочно нужно было усиливать и выводить. Мы после этого еще несколько месяцев ждали свою ротацию", – вспомнил военный.

Об уклонистах

По мнению аэроразведчика, "уклонисты" – это проблема большая и комплексная. "Государственная кампания по мобилизации полностью провалена последние полгода, я считаю. Что государство делает для того, чтобы мотивировать людей? Я ничего не вижу", — говорит он.

Серый отмечает, что современный украинский политикум создал основу того, что у нас электорат реагирует эмоционально. И электорат прежде всего говорит: "У меня есть право!" А об обязанностях они не думают. Поэтому: "А почему я должен идти? Пусть они там воюют". То есть частично электорат так воспитан.

"С другой стороны — государство. Там очень много всякой казуистики и доработки с точки зрения законодательства. Были случаи, когда человека на лечение выводят вне штата, он остается без денежного довольствия, вообще. Это была зрада-зрадонька. Ее разгоняли чуть ли не с каждого утюга. Это "пофиксили", но осадок остался", — отметил аэроразведчик.

Серый также отметил, что у разных ТЦК совершенно разный подход к людям. Он вспомнил два случая со своими знакомыми, которые хотели служить, но имели ограничения по здоровью и как они решили свои вопросы.

"Есть люди, которые хотят служить, но имеют ограничения по здоровью. У меня есть знакомый, который полгода обивал пороги военкомата, пока его взяли. Есть второй, который тоже полгода обивал пороги военкомата — и безрезультатно. То есть есть разные военкоматы: чтобы пойти на войну, нужно заплатить, чтобы не пойти на войну, тоже нужно заплатить", — подытожил он.

Напомним, Министерство обороны продолжает проект по рекрутингу в ВСУ: подписано соглашение с Work.ua.

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