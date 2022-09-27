Первые пошли: ВСУ уже успели взять в плен российских вояков, мобилизованных из Москвы

Украинские военные уже пленяют россиян, которых призвали после объявления мобилизации в России.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук показал видео, на котором пленный россиянин рассказывает, при каких обстоятельствах попал на войну в Украину.
Соответствующее видео Братчук обнародовал в своем Telegram.
Российский вояка рассказал, что был мобилизован всего несколько дней назад – 21 сентября – от Московского военкомата. Солдат РФ рассказал, что его направили в Купянск Харьковской области, чтобы "убивать националистические батальоны". К счастью, российский оккупант понял, что "воюет" только с мирными жителями, поэтому "искренне сожалеет" о содеянном.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что под путинскую мобилизацию попадает еще и интеллигенция из центральных регионов России.
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