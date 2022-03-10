Первые последствия санкций за войну в Украине: московский "Шереметьево" закрывает пассажирский терминал

Первые последствия санкций за войну в Украине: московский "Шереметьево" закрывает пассажирский терминал

Терминал D будет закрыт.

Московский аэропорт "Шереметьево" с 15 марта останавливает работу пассажирского терминала D из-за введенных ограничений в сфере международных авиаперевозок в связи с нападением России на Украину. В "Шереметьево" теперь будут работать всего два терминала.

Об этом сообщили в аэропорту, пишут росСМИ.

"Международный аэропорт Шереметьево в условиях ограничений в сфере международных авиаперевозок с целью оптимизации и концентрации производственной деятельности в Северном терминальном комплексе (терминалы В и С) останавливает обслуживание пассажиров в терминале D с 00:00 мск 15 марта текущего года", — сказано в сообщении .

В терминале F сейчас идет реконструкция, терминал Е закрыли еще во время пандемии. Работать продолжат внутренний и международный C.

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