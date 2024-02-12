Первые поврежденные на войне HIMARS – в Сети показали фото

В США были доставлены две поврежденные установки M142 HIMARS.

В сети показали две поврежденные установки реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, которые, вероятно, для ремонта, привезли в США. Установки выгрузили из самолета Ан-124 в международном аэропорту Гаррисберга, штат Пенсильвания.

Фото опубликовали в соцсети X (Twitter) несколько OSINT-аккаунтов.

Как видно на фото, на технике есть следы от обстрелов, но очевидно, что их доставили для ремонта, об их уничтожении речь не идет.

По словам OSINT-исследователей, на одной из машин обе передние шины спущены, а лобовое стекло со стороны пассажира и область кабины, по всей вероятности, пострадали от обстрела.

Поврежденные на войне установки HIMARS Фото/Twitter: Keystone Intel

Поврежденные на войне установки HIMARS Фото/Twitter: Keystone Intel

"Эти черно-белые квадраты, похоже, являются следами попаданий снарядов", – говорится в сообщении.

В аккаунте TieDye Intel предположили, что одна из систем могла испытать повреждения от взрыва рядом, а вторая – взорваться на мине.

Повреждены на войне установки HIMARS в аэропорту США Фото/Twitter: TieDye Intel

Больше подробностей о повреждении установок M142 HIMARS пока неизвестно.

Напомним, ВСУ впервые повредили уникальную технику оккупантов – РФ имеет только шесть таких установок (фото).

Читайте также ведущие новости дня: