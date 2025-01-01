Первые признаки мертвого города, россияне – за одну посадку: журналистка о ситуации в Покровске

Журналистка Диана Буцко заявила, что Покровск становится "мертвым городом", а россияне очень близко.

Покровск из прифронтового превратился в фронтовой город и постепенно становится "мертвым".

Об этом рассказала военная журналистка Диана Буцко, передает "Громадське Радіо".

Журналистка подчеркнула, что в Покровске решается судьба южного Донбасса, ведь это большой город, имеющий и стратегическое значение, и важный для украинской металлургии.

Первые признаки мертвого города

"Я определенным образом была очень поражена от того, что там увидела. Перед этим я была в Покровске месяц назад и там не было так громко, не было так много взрывов и разрушений. Через месяц город из прифронтового превратился в фронтовый. Мы видим первые признаки мертвого города. Это то, что мы видели раньше в других городах. Когда сначала исчезает вода, свет, недавно у них выключили отопление. В субботу у них исчезла связь. Ее можно поймать только в отдельных точках. В почтовых отделениях есть интернет. Фактически Покровск оторван от мира", – описывает Буцко.

Она подчеркнула, что Покровск находится на грани гуманитарной катастрофы.

Как выживают местные

Журналистка отметила, что в Покровске до сих пор остаются тысячи человек. Власти говорили, что осталось 12 тыс. жителей. Буцко не исключает, что среди них могут быть дети, несмотря на обязательную эвакуацию несовершеннолетних.

Также читайте В Покровске спасатели попали под обстрел РФ

По ее словам, в городе до сих пор работают одиночные магазины. Костров на улицах для приготовления пищи местные еще не разжигают, но уже устанавливают в квартирах буржуйки. Однако значительная часть жителей переместилась в подвалы, потому что в квартирах жить опасно, да и во многих домах выбиты окна из-за постоянных ударов РФ.

Буцко отмечает, что "до полного конца города" Покровска не хватает только одного – когда во дворах начинают появляться могилы. По информации журналистки, одну погибшую женщину уже похоронили во дворе жилого дома. Такую историю Диане пересказал местные.

Россияне – через одну посадку

Диана Буцко напомнила, что россияне подошли к поселку Шевченко, который является пригородом Покровска, и закрепились там. Оттуда до крайней полосы Покровска – два километра.

"Фактически россияне сейчас через одну посадку находятся от частного сектора Покровска. Это несет опасность, потому что могут ходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) и так просачиваться. Враг очень-очень близко", — подчеркнула она.

Журналистка предупредила, что Украину вскоре ждет "большая битва за Покровск".

Ранее бывший главком ВСУ Муженко объяснил, какие планы у России в отношении Покровска.

Читайте также:

Россияне пошли на беспрецедентный шаг! Какая судьба ждет Покровск

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.