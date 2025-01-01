Первые признаки мертвого города, россияне – за одну посадку: журналистка о ситуации в Покровске

Журналистка Диана Буцко заявила, что Покровск становится "мертвым городом", а россияне очень близко.
Покровск из прифронтового превратился в фронтовой город и постепенно становится "мертвым".
Об этом рассказала военная журналистка Диана Буцко, передает "Громадське Радіо".
Журналистка подчеркнула, что в Покровске решается судьба южного Донбасса, ведь это большой город, имеющий и стратегическое значение, и важный для украинской металлургии.
Первые признаки мертвого города
"Я определенным образом была очень поражена от того, что там увидела. Перед этим я была в Покровске месяц назад и там не было так громко, не было так много взрывов и разрушений. Через месяц город из прифронтового превратился в фронтовый. Мы видим первые признаки мертвого города. Это то, что мы видели раньше в других городах. Когда сначала исчезает вода, свет, недавно у них выключили отопление. В субботу у них исчезла связь. Ее можно поймать только в отдельных точках. В почтовых отделениях есть интернет. Фактически Покровск оторван от мира", – описывает Буцко.
Она подчеркнула, что Покровск находится на грани гуманитарной катастрофы.
Как выживают местные
Журналистка отметила, что в Покровске до сих пор остаются тысячи человек. Власти говорили, что осталось 12 тыс. жителей. Буцко не исключает, что среди них могут быть дети, несмотря на обязательную эвакуацию несовершеннолетних.
По ее словам, в городе до сих пор работают одиночные магазины. Костров на улицах для приготовления пищи местные еще не разжигают, но уже устанавливают в квартирах буржуйки. Однако значительная часть жителей переместилась в подвалы, потому что в квартирах жить опасно, да и во многих домах выбиты окна из-за постоянных ударов РФ.
Буцко отмечает, что "до полного конца города" Покровска не хватает только одного – когда во дворах начинают появляться могилы. По информации журналистки, одну погибшую женщину уже похоронили во дворе жилого дома. Такую историю Диане пересказал местные.
Россияне – через одну посадку
Диана Буцко напомнила, что россияне подошли к поселку Шевченко, который является пригородом Покровска, и закрепились там. Оттуда до крайней полосы Покровска – два километра.
"Фактически россияне сейчас через одну посадку находятся от частного сектора Покровска. Это несет опасность, потому что могут ходить ДРГ (диверсионно-разведывательные группы) и так просачиваться. Враг очень-очень близко", — подчеркнула она.
Журналистка предупредила, что Украину вскоре ждет "большая битва за Покровск".
Ранее бывший главком ВСУ Муженко объяснил, какие планы у России в отношении Покровска.
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