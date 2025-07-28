Первые результаты корпуса Белецкого: убрали хаос, изменили тактику, сократили потери, замедлили продвижение РФ

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Об этом сообщил Юрий Бутусов, главред "Цензор.нет", военнослужащий бригады "Хартия".

Продвижение армии РФ в полосе удалось существенно замедлить: с 1 января по 4 июня 2025 года враг захватил 198 кв. км, а с 4 июня и по сей день – 16 кв. км. В результате успешных контратак Третий корпус вернул контроль над 8 кв. км территорий. По данным Бутусова, наши среднемесячные безвозвратные потери снизились по сравнению с "докорпусными" временами примерно вдвое, притом что в июне интенсивность боевых действий увеличилась.

"Андрей Белецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта", - заявил Бутусов.

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Он отметил основные положительные изменения: новая тактика обороны, прекращенные встречные бои и непрерывные контратаки, исчез хаос на переднем крае, подразделения вводятся в бой упорядоченно. Белецкий получил широкие полномочия по продвижению командных кадров, поэтому исчезла ложь в докладах, значительно улучшилось взаимодействие. Каждая бригада корпуса начала получать плановое пополнение людьми и боеприпасами, которого раньше не могло быть месяцами.

«Оказалось, что если управление корпуса грамотно организует оборону, контролирует передний край, создает систему работы БпЛА, артиллерии и разведки всех типов, то не надо затыкать дыры во фронте массами войск и стачивать в боях за выжженные посадки батальон за батальоном. А российские штурмовые группы просто методично перемалывают, с потерями в 7-10 раз меньше врага», – подчеркнул Бутусов.