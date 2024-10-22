Первые солдаты КНДР могут прибыть на Курщину уже завтра – Буданов

Пока неизвестно, сколько северокорейцев прибудет на Курское направление и как они будут экипированы.

Первые северокорейские военные могут появиться на фронте Курской области уже завтра, 23 октября.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в комментарии War Zone.

"Ждем первые подразделения завтра на Курском направлении", – сказал Кирилл Буданов. Сейчас неясно, сколько их и как они будут оснащены. "Увидим через несколько дней", – добавил он.

Между тем в Южной Корее растет тревога по перемещению северокорейских войск в Россию. После встречи для оценки ситуации Совет национальной безопасности при президенте Южной Кореи заявил, что развертывание Пхеньяна представляет "значительную угрозу безопасности" как для Южной Кореи, так и для международного сообщества и является "явным нарушением" резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих военное сотрудничество с Северной Кореей", сообщает во вторник южнокорейское агентство Yonhap .

Издание предполагает, что присутствие северокорейских войск в России повышает вероятность того, что Сеул может решить напрямую поставлять артиллерийские снаряды Украине.

Ранее разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын отправил на войну в Украину 12 тысяч военных, в том числе подразделение спецназначения.

По информации Newsweek, КНДР могла отправить в РФ не только пехоту, но и пилотов.

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