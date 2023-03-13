Первые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Первые десять украинских военных экипажей, которые будут использовать боевые танки Leopard 2 A4 в своей стране против России, завершили четырехнедельную подготовку в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе.

Об этом в понедельник, 13 марта, объявило министерство обороны Испании, передает "Европейская правда".

Подготовку прошли в общей сложности 55 украинских военнослужащих – как профессиональных военных, так и резервистов в возрасте от 21 до 60 лет. Каждый экипаж танка состоит из командира, водителя, заряжающего и стрельца; дополнительно подготовили 15 техников, пять из которых являются специалистами по механике, пять – из электроники и еще пять – из оружия.

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Проходивший подготовку личный состав имел предыдущий опыт использования боевых танков, поэтому во время обучения основное внимание уделялось техническим особенностям именно Leopard 2, а также с учетом создания оперативных и слаженных экипажей.

В учебе, которая длилась по 12 часов в сутки все дни, кроме субботы, украинские военные принимали участие 30 военнослужащих механизированного кавалерийского полка "Алькантара 10" из Мелильи, которые провели теоретические занятия, тренировки на тренажерах и упражнения на маневровом поле.

Курсы по подготовке экипажей Leopard 2 были созданы в Испании после официального закрепления ее обязательства внести вклад в украинскую оборону путем предоставления боевых танков. Украина обратилась с просьбой подготовить экипажи и технический персонал для оперативного развертывания предоставленных боевых танков.

Отметим, боевой танк Leopard 2A4 был создан в конце ХХ века и стал основой для разработки одного из самых современных и эффективных боевых танков, используемых западными странами – Leopard 2A6 и Leopard 2E, основой бронетанковых войск Испании.

Напомним, до конца марта 2023 года Германия поставит Украине 18 боевых танков Leopard 2 A6.

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