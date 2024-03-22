Первые украинские пилоты закончили летную подготовку в Британии: что дальше

Грант Шаппс отметил, что пилоты прошли одно из лучших доступных обучений и теперь на шаг ближе к участию в борьбе с незаконным вторжением Путина.

Первые 10 украинских пилотов прошли интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС Великобритании и закончили летную школу.

Об этом сообщили на сайте британского правительства.

10 украинских пилотов прошли базовую летную, наземную и языковую подготовку в Великобритании. Теперь они перейдут к углубленной летной подготовке, проводимой ВВС Франции, прежде чем научиться управлять истребителями F-16.

"Я хотел бы поздравить этих отважных пилотов с завершением начальной подготовки здесь, в Великобритании. Благодаря всемирно известным навыкам Королевских ВВС, эти пилоты прошли одно из лучших доступных обучений и теперь на шаг ближе к участию в борьбе с незаконным вторжением Путина", — заявил госсекретарь по обороне Британии Грант Шаппс.

Он отметил, что Украина использует свои Воздушные силы "с разрушительным эффектом, унижая Черноморский флот России и нанося серьезный ущерб его штабу".

Читайте главные новости дня:

"Эта веха является еще одним шагом вперед для воздушных возможностей Украины – вместе с нашими союзниками мы показываем, что и дальше будем поддерживать Украину", – отметил Шаппс.

В британском правительстве также процитировали одного из украинских пилотов, прошедшего обучение.

"Мне понравилось быть в Соединенном Королевстве и участвовать в этой учебной программе. Курс был сложным и приятным, это сделало меня лучшим пилотом. Я благодарен Великобритании за поддержку Украины, а также лично благодарен инструкторам Королевских ВВС за то, что они подготовили меня к будущему", – высказался украинский пилот.

Напомним, в начале марта теперь уже экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, на каком этапе обучение украинских пилотов. Он сказал, что летчики уже отрабатывают тактические приемы на F-16. В частности, речь идет о нанесении ударов по целям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обучение пилотов F-16 и транзит оружия в обход Польши! Румыния анонсировала помощь Украине!

Читайте также: