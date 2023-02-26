"Первые в мире применили морские дроны": в ВМС рассказали об успехах украинского флота

Концентрация вражеских сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, а сейчас составляет примерно 1:4.

Украина – это первая страна в мире, которая применила морские дроны.

Об этом рассказал командующий ВМС ВСУ, вицеадмирал Алексей Неижпапа в интервью "Армия FM".

По его словам, подразделение морских беспилотников, созданное на базе военно-морских сил, сейчас приобретает возможности.

"Мы, пожалуй, первая страна в мире, которая применила морские дроны. Операции, конечно, проводили при поддержке других подразделений Сил обороны", — отметил Неижпапа.

Беспрецедентная операция

Командующий ВМС назвал операцию по уничтожению российского крейсера "Москва" беспрецедентной.

"В последний раз крейсер погиб у Фолклендских островов, а ракетный крейсер вообще впервые в истории пошел ко дну. Флагманский корабль был затоплен уже более столетия назад. Я был удивлен, что корабль такого класса затонул после ударов двух наших ракет, к тому же там происходила мощная спасательная операция, но, пожалуй, весь народ Украины мечтал об этом. Также мы впервые применили "байрактары" по быстроходным надводным целям — катерам типа "Раптор" и "Серна", — рассказал Неижпапа.

Какой морской потенциал Украины

По словам Неижпапы, концентрация враждебных сил и средств в начале широкомасштабной агрессии была 1:12, а сейчас примерно 1:4.

"Мы приобрели соответствующие возможности, ударные силы флота в первую очередь благодаря успешным действиям береговых ракетных войск, которые были созданы уже во время широкомасштабной агрессии; благодаря поступлению берегового ракетного комплекса "Нептун"; помощи от партнеров, предоставивших противокорабельный ракетный комплекс "Гарпун". Также мы улучшили свою систему освещения надводной обстановки", — сказал он.

Командующий ВМС добавил, что благодаря проведенным операциям и ударам в северо-западной части Черного моря удалось остановить продвижение оккупантов.

Напомним, на ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля 2022 года возник пожар после попадания украинских ракет "Нептун". После этого корабль начал тонуть.

На следующий день в Минобороны России официально подтвердили, что крейсер "Москва" утонул.

По информации бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, из 510 членов экипажа удалось спастись только 58.

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