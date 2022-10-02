Первых мобилизованных из РФ уже доставили на юг Украины – полковник СБУ

Теперь украинская артиллерия будет плотнее бить по оккупантам, сколько их бы не было.

Первые мобилизованные россияне появились на юге Украины, также уже убиты

Полковник СБУ Роман Костенко рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо":

"Не могу не согласиться с тем, что действительно все зависит от качества мобилизационного ресурса России. Мы понимаем, что первые мобилизованные из РФ уже есть на юге Украины. И первые убитые тоже есть. Для нас ничего не меняется. Наша артиллерия будет плотнее бить по оккупантах, сколько их бы ни было", — сказал Костенко.

Напомним, сегодня стало известно, что в результате успешных действий ВСУ была уволена Золотая Балка на Херсонщине.

Читайте также: