Как северокорейцев брали в плен и что они говорят: новые детали от СБУ (видео)

Что интересно, пленные из КНДР, равно как и российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения, уверяют, что ехали якобы на учения, а не на войну против Украины.
Силы обороны взяли в плен первые военные КНДР, которые воевали против Украины на Курщине.
О деталях сделки рассказали в СБУ и ССО.
Речь идет о двух военных Северной Корее, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками ВСУ.
Сразу после пленения иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. В настоящее время пленные находятся в Киеве и содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.
Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.
К моменту взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ.
Другой северокореец вообще не был без документов.
Во время допроса военный КНДР, у которого найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила согласование с группировками России.
Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Что интересно, пленный из КНДР, равно как и российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.
Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть.
По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.
В СБУ показали первые кадры с пленными корейцами, а в ССО показали именно видео, как одного северокорейца брали в плен.
Напомним, в конце декабря в СМИ появилась информация, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Но потом сообщалось, что он скончался от ран.
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