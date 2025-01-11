Как северокорейцев брали в плен и что они говорят: новые детали от СБУ (видео)

Что интересно, пленные из КНДР, равно как и российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения, уверяют, что ехали якобы на учения, а не на войну против Украины.

Силы обороны взяли в плен первые военные КНДР, которые воевали против Украины на Курщине.

О деталях сделки рассказали в СБУ и ССО.

Речь идет о двух военных Северной Корее, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками ВСУ.

Сразу после пленения иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией. В настоящее время пленные находятся в Киеве и содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

К моменту взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ.

Фальшивые российские документы солдата из КНДР

Другой северокореец вообще не был без документов.

Во время допроса военный КНДР, у которого найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила согласование с группировками России.

Сам он заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Что интересно, пленный из КНДР, равно как и российские оккупанты в начале полномасштабного вторжения, подчеркивает, что ехал якобы на учения, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть.

По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

В СБУ показали первые кадры с пленными корейцами, а в ССО показали именно видео, как одного северокорейца брали в плен.

ВСУ на Курщине взяли в плен первых солдат Северной Кореи

Напомним, в конце декабря в СМИ появилась информация, что ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Но потом сообщалось, что он скончался от ран.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.