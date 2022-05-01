Первым будет "демонстрационный выстрел" по Черному морю: американский эксперт назвал цели, по которым Путин может нанести ядерный удар

Первым будет "демонстрационный выстрел" по Черному морю: американский эксперт назвал цели, по которым Путин может нанести ядерный удар

Запад уменьшал угрозу ядерной атаки со стороны Путина, считает Джозеф Сиринчоне.

Выдающийся сотрудник Института ответственного государственного управления Квинси в Вашингтоне, экс-директор по вопросам нераспространения в Фонде Карнеги Джозеф Сиринчоне назвал пять вариантов, как Владимир Путин может использовать ядерное оружие для удара по миру.

Об этом пишет The Sun.

Сиринчоне считает, что Запад уменьшал угрозу ядерной атаки. Он предупредил, что российский диктатор сначала может запустить ядерное оружие в Черное море как "демонстрационный выстрел", а затем применить его к целям в Украине.

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В самом худшем сценарии, по словам Сиринчоне, Путин может обстреливать цели НАТО или даже Соединенные Штаты.

Первый вариант заключается в том, что он использует ядерное оружие во время демонстрационного выстрела, чтобы выпустить что-нибудь в Черное море, например. Цель — эскалация для деэскалации, если война идет плохо. Если россияне чувствовали, что они на грани поражения, они бы сделали ядерный выстрел, чтобы показать серьезность ситуации и заставить Запад отступить. Если бы это произошло, я бы сказал, что реакция была бы шоком и ужасом, но это не требовало бы военного ответа", — сказал Сиринчоне.

В то же время, по его мнению, ответ США в такой ситуации будет "более дипломатичным".

По второму сценарию, по прогнозам эксперта, Путин может выпустить "оружие очень малой мощности" на военную цель в Украине, убив тысячи людей и нанеся серьезный ущерб.

"Опять же США не будут требовать военного решения", — сказал он.

Третий вариант заключается в том, что РФ может использовать серьезное ядерное оружие — размером с Хиросиму или больше — и нанесет удар и уничтожит города в Украине.

Но Сиринчоне настаивает, что НАТО не будет запускать ядерное оружие против России в ответ на этот сценарий.

"Вот мы переходим к четвертому сценарию ... нацеливание на базу НАТО. Если бы вы видели оружие малой мощности, применявшееся против цели НАТО, тогда вы бы получили воздушный и наземный штурм НАТО, который просто уничтожил бы российских военных в Украине. Мы могли бы это сделать, это заняло бы пару недель" , – добавил американский спикер.

Пятый вариант – если Путин использует ядерное оружие по американской цели и использует ракету большой дальности, чтобы обстрелять США. Но, в таком случае США могут нанести ответный удар.

"Несомненно, что военное командование США будет почти универсальным, требуя от нас ответить ядерным ударом. Вероятно, было бы несколько ударов, прежде чем они смогут ответить, включая нокаутирование самого Путина", — добавил он.

По его словам, высокопоставленные чиновники США проработают сценарии и возможные ответы, если война обострится.

"Мы должны публично обсуждать варианты, чтобы западная общественность полностью осознала риски и могла высказать свое мнение в ответах", — подытожил эксперт.

Напомним, Зеленский считает, что Россия может использовать ядерное оружие.

Как сообщалось, чиновники США обеспокоены угрозой использования Россией ядерного оружия больше, чем когда-либо со времен холодной войны.

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