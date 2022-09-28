"Первыми будут уничтожены именно орки": эксперт рассказал, почему России не выгодна ядерная война

Не стоит преувеличивать способность россиян использовать тактическое ядерное орудие для получения ранее завоеванного.

Такое мнение высказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Когда Путин в последний раз угрожал применить ядерное оружие, он употребил такое выражение, как "роза ветров". Конечно, я не географ, не климатолог, но общеобразовательный уровень по этой теме позволяет предполагать одно: когда россияне попытаются вплотную к территориальным завоеваниям применить тактическое ядерное оружие" по территории Украины, вся эта радиационная пыль подует назад — на их оккупационные войска", — отметил эксперт.

Он добавил, что первыми, кто умрет от лучевой болезни, будут именно оккупанты.

Именно принципы климатологии и режима ветра Киричевски назвал первой причиной, почему россияне не применят ядерное оружие.

"Это первый аргумент, почему все "пугалки" Кремля можно отвергать. Более весомый — способность россиян применить ракетное вооружение тактического уровня с ядерной боеголовкой. Есть у них стратегические бомбардировщики типов ТУ-95 МС или ТУ-60, которые отстреливают ракеты Х-101, например, из района Каспийского моря и летят до цели несколько часов, поэтому могут достать до Киева или Львова.На такую ракету можно прикрутить ядерную боеголовку, но именно такого рода ракеты наша ПВО научилась сбивать со средней эффективностью 70-100%. в том случае, если ракета достигает цели, а если ее сбить, то здесь может быть два варианта: боеголовка расколется от удара о землю, тогда будет загрязнение, но не будет ядерного взрыва или упадет целой2, — отметил эксперт.

Он привел пример еще одного вида оружия, которое могут использовать россияне.

"Следующий тип оружия именно для применения ядерного оружия — это так называемый комплекс "Кинжал". Но половину таких ракет в своих бессмысленных атаках по Украине (например, Кривому Рогу) они упустили", — рассказал он.

Иван Киричевский привел третий вариант нанесения ядерного удара, а именно с помощью комплекса "Искандер".

"Взять боеголовку со склада хранения, прикрутить ее к баллистической ракете "Искандер" (дальность 500 км) и отстрелять по территории Украины. Но здесь начинается самое интересное: ядерные боеголовки хранятся в специальных хранилищах с соблюдением соответствующей температуры, влажности и др. Алгоритм такой: сначала боеголовку нужно взять со склада хранения, который находится отдельно, доставить ее к месту нахождения ракеты и присоединить к ней.Для этого нужно большое количество транспорта.Разведкам будет сразу известно о таких движениях, потому что эти машины можно увидеть на спутнике.То есть это будет очень заметен процесс, в том числе, западным разведкам. И здесь вопрос в том: кто быстрее доставит боеголовку к месту назначения: россияне или союзники", — добавил эксперт.

Напомним, ВСУ снова уничтожили все три вражеских дрона-камикадзе, атаковавших Одесскую область.

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