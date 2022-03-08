Первыми эвакуационными колоннами из Сум вывозили и иностранцев: всех спасенных сначала подкормили

Первыми эвакуационными колоннами из Сум вывозили и иностранцев: всех спасенных сначала подкормили

Воины России и в этот раз чуть не сорвали эвакуацию.

Эвакуацию населения начали в Сумской области. Украина, Россия и Красный Крест официально согласовали гуманитарный коридор. Но только по одному маршруту – Сумы-Голубывка-Лохвица-Лубны-Полтава. С 9 утра и до 9 вечера объявили режим тишины – именно в этот промежуток времени по определенному маршруту эвакуационные автобусы должны были беспрепятственно доехать до Полтавы.

Об этом говорится в ТСН.

Первая колонна – два десятка автобусов – двинулась из Сум со студентами из Индии, Китая и Пакистана. «Иностранные студенты вышли, их сейчас кормят, автобусы сейчас заправляются и потом будем идти дальше». – рассказывают организаторы эвакуации.

В полдень все они беспрепятственно добрались до Полтавской области. Формирование второй колонны, которая должна была отправиться в час дня, было приостановлено. Впереди по маршруту "зеленого коридора" появилась вражеская техника, началась стрельба.

«Они открыли хаотическую стрельбу по полю, по посадке, по деревьям. Дальше они испугались и убежали в сторону объездной, к Лебединской трассе», — рассказывает глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

Ситуация в Сумской области: началась эвакуация населения

Через некоторое время эвакуацию продолжили. В колонне еще 1000 иностранных студентов и десятки частных автомобилей, на которых сумчане вывозили из города женщин и детей. «Я прошу подбирать женщин, с детьми, людей постарше. Если у вас есть место – пожалуйста, убирайте с собой», – призвал глава.

После ночной авиаобомбардировки люди массово покидают Сумы. Ночью вражеская авиация атаковала жилые дома. Уже через полчаса на места бомбардировок прибыли спасатели и начали разбирать завалы. В одном доме, куда попала бомба, погибла вся семья, выжила только собака.

По данным чрезвычайных ситуаций, частично разрушены еще десяток жилых домов. В одном из под руин удалось вытащить травмированную женщину, ее передали медикам.

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По предварительным данным, в результате авиаудара по жилому массиву Сум погибли 19 мирных жителей, среди них – двое детей. Девять домов разрушены полностью, еще тридцать – повреждены.

Дважды за ночь бомбили и Ахтырку – тяжелыми и легкими авиабомбами. Многие раненые, несколько человек не могут найти.

По данным главы города, полностью разрушен центр Ахтырки, бомбардировали район Дачный, опять-ТЭЦ, повреждено много коммуникаций, разбомблены канализация, водопровод, электросети.

«За мной – исполнительный комитет, возле которого я каждое утро к вам обращаюсь, исполком разрушен, но самое главное – люди все живы. Передо мной универмаг, также разрушенный. Центр города полностью разрушен. Многие раненые, несколько до сих пор не можем найти», — отмечал городской голова Павел Кузьменко.

Несмотря на сложную ситуацию и руины, там продолжают работать спасатели и коммунальщики.