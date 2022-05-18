"Первыми мы не нападаем": у Путина прокомментировали, готовы ли они использовать ядерное оружие

Первой нанести ядерный удар страна-агрессор Россия не может.
Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, пишет российское пропагандистское издание "Интерфакс".
Он ссылается на военную доктрину по ядерному удару, которая якобы запрещает России первой наносить ядерный удар. По его словам, с Путиным всегда ходят два морских офицера, которые носят "ядерный чемодан".
“По нашей доктрине, по нашей стратегии, Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответный матч. Первыми мы, по доктрине, не нападаем. И в случае угроз, поступающих от средств воздушно-космической обороны и систем предупреждения о ракетном нападении, в случае налета определяется факт нападения, траектория, места падения – это критерии для ответного удара”, — рассказал Юрий Борисов.
Напомним, что российские оккупанты живут в ужасе от ночных атак партизан и ВСУ и учат украинский.
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