"Первыми заходят гранаты и пули": ВСУ показали, как зачищают позиции оккупантов (видео)

В результате успешных действий ВСУ на "концерт" к Кобзону отправился один оккупант.

Украинские военные показали, как зачищают позиции оккупантов под Бахмутом. Первыми "идут" в бой гранаты, после – автоматная очередь. Как следствие – минус один российский оккупант.

Соответствующее видео обнародовала 3 отдельная штурмовая бригада.

На кадрах видно, как украинские военные продвигают в сторону блендажей, занимавших российские оккупанты. Силы обороны упрекают позиции гранатами, после чего дорабатывают их стрелковым оружием. В результате действий ВСУ один российский захватчик отправился на "концерт" в Кобзон.

"Первыми во вражеский блиндаж всегда заходят гранаты и шары. Во время обыска блиндажей кадыровского пса здесь не обнаружили. Но нас и не просили", – добавили в штурмовой бригаде.

Украинские военные показали, как зачищают позиции оккупантов под Бахмутом

Напомним, что на Бахмутском направлении стало меньше штурмов врага.

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