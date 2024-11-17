"Первый боевой пуск. Попала!": экс-воспитательница уничтожила крылатую ракету с ПЗРК "Игла" (видео)

По словам Натальи, ПЗРК весом 18 кг и ответственность помогли ей произвести точный выстрел.

Военнослужащая ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад" Наталья Грабарчук во время первого боевого пуска уничтожила крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла". Это был ее первый пуск и первое попадание.

Об этом говорится в сообщении командования Воздушных Сил ВСУ.

Во время массированной российской атаки 17 ноября Наталья Грабарчук, которая до 2021 года работала воспитательницей дошкольного учебного заведения, а затем сменила профессию и поступила в ряды ВСУ, произвела успешный выстрел и уничтожила крылатую ракету.

"Наташа, попала!" – приветствуют военную за кадром.

"Когда вражеская ракета оказалась передо мной, я отбросила все эмоции и волнения. Совершила сотни учебных пусков на тренажерах. А тут – первый боевой и в цель!" – поделилась впечатлениями Наталья.

По словам Натальи, вес 18-килограммового ПЗРК и ответственности помогли ей попасть во вражескую ракету.

"Очень рада, что мне это удалось. Уже после боевой работы немного дала волю эмоциям. В составе нашей мобильной огневой группы – военнослужащие-женщины. Мы прилагаем максимум усилий для достижения результата, отдаем все свои силы", – добавила она.

Реакция Сырского

С метким выстрелом Наталию поздравил и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Солдат Наталья Грабарчук, армия и вся Украина гордятся вами. Спасибо за работу! Слава Украине", – написал он.

"Первый боевой пуск... Поразила! Эксвоспитательница детского сада, после учебной подготовки доказала, что в генах украинок заложены боевые навыки легендарных амазонок о которых упоминал Геродот вырисовывая Историю территории современной Украины", — поддержали военные пользователи соцсети в комментариях под видео.

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