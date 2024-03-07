Первый бой: командир из 3-й штурмовой дал ценный совет "непристреленным" военным

"Дацик" подчеркивает, что прежде всего нужно внимательно слушать и следовать указаниям своего командира.

Командир 2-й роты 2-го штурмового батальона 3 ОШБр с позывным "Дацик" рассказал, что делать новобранцу в первом бою.

Об этом передает пресс-служба 3 ОШБР.

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"На команды командира (нужно в первую очередь обращать внимание. – Ред.). Если грамотный командир, то он тебе будет подсказывать. Ты не будешь просто бежать и стрелять в никуда. Ни разу, ни одного штурма не было, чтобы все прошло так, как запланировали.

К примеру, у тебя хорошо проработанный план, ты заходишь в посадку – и в первом контакте командир группы сразу "200". И начинается – кто примет командование на себя", – рассказывает командир.

Дацик уверен, что такую ответственность должен быть готов взять на себя каждый боец. По словам командира, в его подразделении – "обычные пацаны", которые пришли из гражданской жизни и не имели отношения к военному делу. Но благодаря своей мотивации стали высококлассными бойцами.

Ранее заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин высказался о необходимости всеобщей мобилизации в Украине.

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