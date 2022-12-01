Первый депортированный украинец оформил удостоверение для возвращения из РФ: как получить документ

В четверг, 1 декабря, украинец, которого принудительно вывезли оккупанты в Россию, в рамках экспериментального проекта оформил удостоверение на возвращение на Родину.

Об этом сообщает МВД Украины.

Оформление было проведено работниками Государственной миграционной службы Украины. Оно делается безвозмездно и осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления-анкеты. Документ действует 3 месяца.

"Украинцы, родные которых потеряли украинские документы, стали заложниками и были насильственно вывезены на территорию РФ, могут обратиться в полицию и оформить своим родным удостоверение на возвращение в Украину", — говорится в сообщении.

В МВД напомнят, что после полномасштабного вторжения России в Украину захватчики РФ принудительно вывезли с оккупированных территорий более миллиона украинцев. У этих людей оккупанты похитили или уничтожили документы, удостоверяющие их личность и подтверждающие принадлежность к гражданству Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты принудительно депортировали в Россию по меньшей мере 11 тыс. детей из Украины.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда отметил, что россияне убивают гражданских украинцев и похищают украинских детей, которых потом вывозят в глубь России.

"Нельзя допустить, чтобы демографическая политика в любой стране мира проводилась таким образом", – сказал президент Польши.

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