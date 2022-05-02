Первый ленд-лиз помог победить фашизм, второй – напомнит об этом рашизму – историки

Первый ленд-лиз помог победить фашизм, второй – напомнит об этом рашизму – историки

Принятие решения о ленд-лизе – это то, что способно кардинально переломить ситуацию на нашей войне с российским оккупантом.

Закон о ленд-лизе помог сломать хребет Гитлеру во время Второй мировой, а теперь ставит знак равенства между Россией и нацистской Германией, говорится в ТСН.

Арсенал демократии, о котором молчали на советских уроках истории. «Пусть диктаторы Европы и Азии не сомневаются в нашем единстве», – тогда говорил президент США Франклин Рузвельт.

Закон, помогший победить Гитлеровскую ось зла – уникальная формула аренды, специально изобретенная для помощи британцам, Советскому союзу, Франции, Китаю. «Премьер Черчилль во время Второй мировой сказал президенту Рузвельту: дайте нам, чем и мы доведем дело до конца», – рассказывает член палаты представителей конгресса США Томас Коул.

Принятие закона обсуждалось 2 месяца. Британцы ждали с пустыми карманами и арсеналами фактически в полной блокаде, пока президент Рузвельт убеждал конгрессменов отойти от политики изоляционизма. Ведь три акта о нейтралитете запрещали американским компаниям продавать или транспортировать оружие – неважно, агрессору или защитникам. "Они скорее умрут свободными людьми, чем будут жить рабами", — тогда озвучил Рузвельт.

«Он говорил, если у соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг – дай его соседу, пока не занялся твой дом», — рассказывает военный историк Ростислав Пилявец.

Американцы хорошо усвоили урок, в отличие от Рузвельта, Джо Байдену – уже не надо никого убеждать. Второй ленд-лиз в сенате принимают единодушно. В Палате представителей – почти так же. Политические разногласия демократам и республиканцам не мешают – в отношении Украины они едины. «Сейчас для Украины важна каждая минута. Россия прямо объявила, что хочет уничтожить самоуправление Украины. Это свобода против диктатуры, автократия против демократии. Украинцы дерутся за нас всех», — заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелози.

Оружие, самолеты, танки, транспорт, горючее, оборудование, детали, металлы, продовольствие, даже спирт – без лишней бюрократии, просто решением президента. Поставки – немедленно, а оплата — только за то оборудование, которое не переживет войну и в долгосрочный кредит.

Это был один из решающих факторов победы, говорят историки. За годы Второй мировой войны Соединенные Штаты оказали пособия на 50 миллиардов долларов, по нынешним ценам это 800 миллиардов. И около четверти этих поставок ушли в Советский союз. Но из памяти граждан пропаганда и выборочный подход к историческим фактам – это быстро стерла. «Сколько благодаря этому ленд-лизу было сохранено жизней. Только вспомним о пенициллине, которого в СССР не было», — говорит Пилявец.

И хотя на Тегеранской конференции в 43 году Сталин прямо говорил: без машин, поставленных благодаря ленд-лизу, мы бы проиграли – современные россияне, половина из которых уже снова рада устанавливать ему памятники – этого не знают.

Роли изменились – геноцид теперь поступает с России, а боятся поставлять оружие – Австрия и Германия. И только Украина, как и в 41-м, готова воевать с тираном всеми орудиями, которые успеют предоставить союзники.

Как ленд-лиз от США помог победить во Второй мировой войне

«Им нужно оружие прямо сейчас. Победа или поражение могут решить недели, дни, даже часы. Уже и так было слишком много проволочек с поставкой необходимого Украине военного оборудования», — говорит член палаты представителей конгресса США Френч Хилл.

«Мы сейчас готовим нечто сильнее ленд-лиз», — в то же время анонсирует Нэнси Пелози.

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелози буквально через два дня после принятия закона, побывала в Киеве. Говорит, ленд-лиз будет касаться не только Украины, но всех европейских союзников.

Осталось подписать закон о втором ленд-лизе президенту Байдене.

Читайте также:

Отключенный SWIFT для "Сбербанка" и запрет для Кирилла и Кабаевой: что готовит ЕС для РФ в шестом пакете санкций

Автобусы с эвакуированными из Мариуполя до сих пор в Донецкой области, хотя в Запорожье их ждали еще до обеда

Дипломаты возобновляют работу в Киеве, что дает уверенность - повторных наступлений на столицу не будет