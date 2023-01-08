Первый обмен пленными в 2023 году: как Украине удалось вернуть домой 50 защитников (видео)

В воскресенье, 8 января, удалось вернуть домой 50 украинских защитников. Это военные, попавшие в плен на Чернобыльской АЭС, Мариуполе и Донбассе. Всего с начала войны удалось освободить 1646 человек — военных и гражданских.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

"Это первый в этом году обмен наших ребят. Мы вернули 50 наших военных. Это — 36 обмен с начала полномасштабной войны России против Украины. Благодаря работе нашего Координационного штаба по обращению с военнопленными, нам удалось вернуть из плена уже 1646 человек. Среди освобожденных 50 военных 11 представителей Нацгвардии Украины, которые охраняли объект и попали в плен еще в первый день войны, среди освобожденных 8 защитников Мариуполя, 9 защитников Киевской области, пленные из Донецкого, Харьковского, Луганского направлений, Черниговщины и Херсонщины. Самому молодому — 19 лет, старшему - 54 года", — сказал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Также СБУ опубликовала видео, как защитники Украины возвращались из российского плена.

Напомним, среди тех, кого удалось вернуть из российского плена 8 января — это ребята из ВСУ, ТРО, НГУ, ГНСУ, ВМС, а также из ССО. 33 офицера и 17 рядовых и сержантов.

31 декабря Украина вернула из российского плена 140 защитников. Это – защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича и бойцы из Бахмутского направления.

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