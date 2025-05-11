Первый обстрел после "перемирия": в Киевской области из-за атаки БпЛА есть пострадавший

Атака БпЛА / © ТСН.ua

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Утром 11 мая враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

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«В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте», — сообщили власти.

Добавляется, что поврежден дачный дом.

Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки", - завершили в КОВА.

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Напомним, днем среды, 7 апреля, российские ударные дроны атаковали Киевскую область. В результате атаки в Фастовском районе получили ранения четыре человека, которые в это время находились на улице.