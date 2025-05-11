ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1335
Время на прочтение
1 мин

Первый обстрел после "перемирия": в Киевской области из-за атаки БпЛА есть пострадавший

В Киевской области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА

Атака БпЛА / © ТСН.ua

Утром 11 мая враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

«В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте», — сообщили власти.

Добавляется, что поврежден дачный дом.

Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.

"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки", - завершили в КОВА.

Напомним, днем среды, 7 апреля, российские ударные дроны атаковали Киевскую область. В результате атаки в Фастовском районе получили ранения четыре человека, которые в это время находились на улице.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie