- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1335
- Время на прочтение
- 1 мин
Первый обстрел после "перемирия": в Киевской области из-за атаки БпЛА есть пострадавший
В Киевской области работали силы ПВО, сбиты враждебные цели.
Утром 11 мая враг атаковал Киевщину с помощью БПЛА. Есть пострадавший человек.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
«В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте», — сообщили власти.
Добавляется, что поврежден дачный дом.
Также пять частных домов повреждены в Обуховском районе.
"Оперативные группы продолжают работы по фиксации последствий вражеской атаки", - завершили в КОВА.
Напомним, днем среды, 7 апреля, российские ударные дроны атаковали Киевскую область. В результате атаки в Фастовском районе получили ранения четыре человека, которые в это время находились на улице.