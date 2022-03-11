Первый официальный документ с матом: у "Дії" появилось удостоверение личности на период военного положения

Первый официальный документ с матом: у "Дії" появилось удостоверение личности на период военного положения

Цифровой документ будет полезен лицам, потерявшим бумажные документы.

В приложении "Дія" уже появился єДокумент. Это поможет украинцам, которые в результате войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.

"Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабель иди нах*й!", — говорится в бегущей строке в самой "Дії".

Это впервые в Украине, когда в официальном документе написана бранная фраза, которая уже стала национальным лозунгом освободительной борьбы против России, которая пошла войной против Украины.

єДокумент содержит:

фото,

фамилию, имя, отчество,

дату рождения,

идентификационный код,

QR-код на обратной части для подтверждения личности.

Временное цифровое удостоверение личности на период военного времени будет признаваться органами госвласти, Нацполицией, военными на блокпостах.

Для того, чтобы єДокумент появился в приложении, его нужно обновить до новейшей версии (через меню). Ранее также сообщалось, что с "Дії" могут исчезнуть отдельные документы — на период военного положения, для безопасности, чтобы не возникало утечки информации.

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