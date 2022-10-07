Первый парень на фронте: боец "Лебедь" в деловом костюме и в вышиванке бьет врага на своей САУ

Игорь Ярема отвоевал 5 лет, уехал на заработки за границу, но вернулся с началом полномасштабного вторжения. Теперь он очень торжественно одет жжет на своей САУ оккупантов.

Игорь Ярема водитель механик самоходной гаубицы, его "Гвоздика" носит с ним одно псевдо на двоих — "Лебедь", говорится в ТСН.

Игорь не боится показаться странным – одна из его капризов – воевать в деловом костюме, с рубашкой, а лучше – вышиванкой. Дополнением образа может быть бронежилет. Как воюет боец показывает в социальной сети, из которой понятно — "Лебедь" очень хочет походить на своих предшественников — повстанцев УПА.

Боец приехал защищать Украину, хотя во время полномасштабного вторжения находился на заработках в Чехии. "Я говорил, как только начнется война полномасштабная, я сразу вернусь", — рассказывает Игорь.

Свою приверженность стране доказывает и на фронте, сначала повесил на гаубицу флаг, но тот мог быть заметным для врага, поэтому решил — свое знамя будет носить с собой. Он был ему оберегом, но когда Игорь узнал, что съемочная группа ТСН ищет боевое знамя, чтобы поехать с ним на Венецианский кинофестиваль с премьерой фильма о войне "Свобода в огне", решил одолжить свой талисман им. Корреспондента ТСН Наталия Нагорная развернула флаг бойца на красной дорожке, а затем вернула его владельцу.

Наталья Нагорная / Фото: Associated Press

Теперь флаг снова под бронежилетом "Лебедя" помогает одержать победу, чтобы Игорь осуществил свою мечту — открыть в Украине свой бизнес и больше не ехать за границу. Готов поменять свою любимую САУ на трактор.

Напомним, что под Бахмутом военные разбили позиции россиян, когда те накрывали городом и их позиции артой. Здесь постоянные звуки разрывов, украинская артиллерия работает по враждебной, а та, в ответ по Бахмуту.

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