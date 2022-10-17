Первый полностью женский обмен: из плена освободили 108 украинских защитниц (фото)

Среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще в 2019 году.

Сегодня, 17 октября, удалось провести очередной масштабный обмен пленными. Из российской неволи освободили 108 женщин.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. 37 эвакуированных из "Азовстали", 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов", – отметил Ермак.

Самой старшей из освобожденных пленных 62 года, самой молодой – 21 год.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Из них:

35 защитниц из ВСУ,

32 – ВМС,

12 – из территориальной обороны,

8 — из Нацгвардии, включая 2 из "Азова",

5 – из Государственной специальной службы транспорта,

4 — из Госпогранслужбы,

12 гражданских.

Среди освобожденных есть девушки, незаконно заключенные в ОРДЛО, которые попали в плен еще до широкомасштабного вторжения 24 февраля.

"Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за "слишком проукраинскую позицию", которая выражалась в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные "шпионаж" и "терроризм"", — говорит руководитель ОП.

По словам Ермака, это был "нервный обмен".

"Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход. При обменах всегда много рисков, которые нужно просчитывать с момента подготовки и во время самого процесса", — пояснил он.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Сейчас все освобожденные девушки будут проходить медицинское освидетельствование и реабилитацию, наконец обнимут своих близких.

Напомним, 13 октября Украина освободила из плена военных, удерживаемых в Оленовке. 11 октября удалось освободить из плена 32 украинских воинов и вернуть тело погибшего израильтянина.

21 сентября Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина уволила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

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