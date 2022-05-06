Первый пошел: Офис генпрокурора завершил дело против российского генерала, руководившего вторжением в Украину

Первый пошел: Офис генпрокурора завершил дело против российского генерала, руководившего вторжением в Украину

В суд пошло первое дело о полномасштабной агрессии РФ. Речь идет об обвинительном акте в отношении российского генерала Дениса Лямина.

Это командующий 22-м армейским корпусом Береговых войск Черноморского флота ВМФ ВС РФ, руководившим вторжением в Украину из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Венедиктова отметила, что следствие получило доказательства, что 23 февраля 2022 года российский генерал в украинском Джанкое на полуострове Крым лично отдал подчиненному личному составу вооруженных подразделений приказ о вторжении в Украину. Далее организовывал и контролировал ведение боевых действий на территории южных областей.

"Для мотивации своих солдат идти убивать украинцев он по кремлевским методичкам оправдывал эти действия необходимостью защиты русскоязычных жителей от выдуманных самими же россиянами "украинских националистов и фашистов". А еще пообещал подчиненным выплату дополнительно трех должностных окладов и суточных по 100 долларов конечно, не получили", — написала прокурор.

По словам генпрокурора, его подозревают в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины по двум статьям: ч. 2 ст. 437 и ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Как сообщалось ранее, начальника исправительного учреждения в Херсонской области подозревают в госизмене. Он разрешал оккупантам жить и лечиться в колонии.

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