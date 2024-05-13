Первый раунд в пользу ВСУ: Черник — о результатах активного наступления РФ на Харьковщине

Сейчас у России нет большого потенциала, чтобы прорваться в Харьков, считает эксперт.

Российская армия во время своего наступления в Харьковской области не смогли организовать "прорывную операцию хотя бы на 15 км".

Об этом рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона в понедельник, 13 мая.

"Им надо отвлекать наши силы и средства. Или им частично это удалось? Да, конечно... Хотя для меня в стратегическом смысле противник не предложил чего-то кардинально нового, чего бы мы не могли понять. Крайне важно организовать маневровую оборону. Первый раунд на нашу пользу – они не смогли организовать прорывную операцию хотя бы на 15 км", – считает эксперт.

По его мнению, "это глубоко беспокоящая операция", поскольку после "инаугурации" Путина российскому диктатору нужно показать большие успехи на фронте.

"После того, как состоялись инаугурация Путина и "День победобеседания", и они не смогли показать главного результата в части, касающейся завоевания Временного Яра, и самое главное — реализовать такую уж старую стратегическую задачу — выход на административные границы Донбасса и Луганщины, им нужны хоть какие-то успехи. Плюс не забываем, что в июне будет очень серьезное событие глобального характера – так называемый мирный саммит в Швейцарии, где будет привлечено более 100 государств, особенно с глобального Юга. показать какие-то положительные результаты, что он может чего-то достичь в Украине на поле битвы", — добавил Черник.

Имеет ли Россия потенциал для прорыва в Харьков

Эскперт подчеркнул, что у России нет большого потенциала, чтобы прорваться в Харьков, однако она будет его наращивать.

"На эту минуту серьезный большой потенциал для того, чтобы по-настоящему прорвать 40 км в Харьков, противник не нарастил. Будет наращивать в обязательном порядке. Все будет зависеть от нашего мастерства обороны", — подчеркнул Черник.

Напомним, ТСН.ua собрал всю актуальную информацию о наступлении РФ на Волчанск.

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