Первый трек за 28 лет: Pink Floyd совместно с Хливнюком выпустили песню в поддержку Украины

Первый трек за 28 лет: Pink Floyd совместно с Хливнюком выпустили песню в поддержку Украины

Все деньги от продаж пойдут на гуманитарную помощь украинцам.

Британская рок-группа Pink Floyd выпустила трек Hey Hey Rise, в котором звучит вокал солиста группы "Бумбокс" Андрея Хливнюка.

Это первая композиция легендарного коллектива за последние 28 лет. Дэвид Гилмор собрал всех музыкантов, чтобы поддержать украинцев, которые героически защищают страну от захватчиков.

В композиции звучит вокал Андрея Хливнюка, где солист группы "Бумбокс" на Софиевской площади поет "Ой, в лузі червона калина". Участники же Pink Floyd сопровождают его пение инструментальной музыкой.

Кроме того, артисты уже и выпустили клип на Hey Hey Rise. В видео показывают кадры войны в Украине.

"Мы, как и многие, чувствуем ярость и разочарование от этого мерзкого акта вторжения в независимую, мирную демократическую страну, и убийство ее народа одного из крупнейших мировых государств", — прокомментировал Дэвид Гилмор, у которого невестка и внуки находятся в Украине.

К слову, все средства от продаж композиции будут отправлены на гуманитарную помощь украинцам.

"Я надеюсь, что он получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и таким образом показать, что большинство мира считает совершенно неправильным вторжение государства на территорию независимой демократической страны, которой стала Украина", — добавил Гилмор. .

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