Первый украинский батальон прошел подготовку на БМП Bradley — Пентагон

На полигоне Графенвер в Германии первая группа из 635 украинцев завершила курс обучения.

На военной базе США в Германии завершил обучение первый батальон украинских военнослужащих, которые овладевали новой техникой – американскими БМП Bradley, которые называют "убийцами танков".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона генерала Пета Райдера.

По словам спикера Минобороны США, ранее подразделения ВСУ проходили ограниченные по масштабам тренировки с отдельными системами вооружений, в том числе РСЗО HIMARS. Переход к батальонным учениям должен подготовить украинских военнослужащих в условиях продолжительной войны.

В первой группе проходили обучение на полигоне Графенвер 635 украинцев. Теперь здесь начал тренировку следующий батальон в составе 710 военнослужащих ВСУ.

Для обучения используют, кроме БМП Bradley, самоходную гаубицу M109 Paladin.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 военнослужащих ВСУ приступят к тренировкам на БТР Stryker.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине следует передать современные истребители, чтобы помочь Силам обороны отразить российскую агрессию. Но поскольку это требует времени для обучения украинских пилотов, они могут получить от Польши хорошо знакомые им советские МиГ-29.

Читайте также: