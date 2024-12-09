Первый в мире бой морских дронов СБУ с авиацией РФ: Украина побеждает в битве за море — эксперт

Первое в мире сражение морских дронов с самолетами и вертолетами продемонстрировало, что СБУ побеждает врага в битве за Черное море.

Об этом заявил политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя свежие кадры поражения российских вертолетов морскими дронами Службы.

Эксперт отмечает, что впервые в мире морские дроны поразили самолеты и вертолеты.

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"Служба стала генератором новых военных и технических идей в войне. Украинская разработка опередила свое время – методику ее применения сейчас изучают ведущие спецслужбы, флоты и армии по всему миру. Уверен, что после поражения вертолетов и самолетов, внимания к морским дронам в мире будет еще больше. Они ведь полностью изменили ход войны на Черном море: теперь спокойно не могут себя чувствовать не только российские корабли, но и воздушные силы. При этом морские дроны в сотни раз дешевле кораблей и вертолетов россиян", – акцентирует экс-нардеп.

Политолог подчеркивает, что кроме вертолетов и самолетов была поражена баржа, которая везла оборудование для ремонта Крымского моста.

"Россияне до сих пор не могут полностью отремонтировать мост после ударов Службы. Теперь ремонт благодаря новому удару затянется еще больше", — считает Черненко.

"Не раз встречал во вражеских тг-каналах заявления, что россияне, мол, уже адаптировались к морским дронам СБУ. Но команда Малюка все время модернизирует свое оружие. Как только россияне считают, что хуже всего позади, их уничтожают новым усовершенствованием оружия. На сегодня Sea Baby – это уже не просто дрон, а многоцелевая платформа, которая может выполнять дистанционное минирование, на котором можно размещать различные виды оружия, как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. А теперь и поражать вертолеты и самолеты врага", – резюмирует эксперт.

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря прошел первый в мире бой морских дронов и воздушных сил : группа морских дронов СБУ Sea Baby вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить. Российская техника была поражена. На бортах убиты и ранены, а сами вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте.

Позже СБУ показала эксклюзивные кадры спецоперации Sea Baby в Керченской бухте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Морские дроны СБУ отработали по российским вертолетам и самолетам

Украинские морские дроны уничтожают: удар по технике РФ в Крыму

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