Первый женский обмен: пленницы рассказали о постоянных избиениях и пытках

Все они встретятся с родными уже в ближайшее время, а затем будут длительная реабилитацию.

108 украинок освободили из российского плена, они рассказали о постоянных избиениях и пытках, которые пришлось перенести, говорится в ТСН.

Среди них - 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов и гражданских женщин, которых россияне содержали в застенках просто за то, что они были украинками.

Освобожденных пленников сразу встретили объятиями, а затем раздают мобильные, чтобы связаться с родными. Многие на протяжении всего плена не имели возможности даже услышать родной голос. "До последнего, до последнего. Мы не верили, что это произойдет. До последнего, мы поверили только, когда нам сказали, что нас поздравляют на украинской земле",- говорит военнослужащая ТРО Ольга Лекунова.

Освобожденные говорят, все эти месяцы россияне сознательно издевались над пленными. "Мы все для них националисты, нацисты, мы во всем виноваты, Украины нет и вообще такого государства нет", — говорит военнослужащая Анастасия Заудальска.

Разницы между женщинами и мужчинами не делали ни одной. Оленевка, Таганрог, Курская и Ростовская области – пытки были повсюду и со временем становились сильнее. "Они нас из камеры выводят каждое утро, каждый вечер, нас выводили считать и нас избивали. Каждое утро, каждый вечер нас бил", — рассказывает военнослужащая ТРО Ольга Лекунова.

"Меня били три дня. У меня были все ноги синие, и ставили на растяжку, как на шпагат. Растяжки так и не сойдут, пятна остались. Ну, а ноги, я месяц не могла ходить", – вспоминает военная медикиня Наталья Кузьменко.

Как обращаются с пленными россияне должны следить представители Красного креста, но их сотрудники к пленным не едут, ссылаясь на отсутствие гарантий безопасности. Поэтому власти пытаются как можно быстрее освободить наших защитников.

Сколько российских пленных отдали за наших женщин, организаторы не говорят. "Мы понимаем, что отдали орков и рашистов, но нет такой цены, которую Украина не заплатит для того, чтобы защитить собственных граждан и вернуть находящихся в плену. Абсолютно всех. Мы понимаем что это судьбы людей, многие из них в плену еще до полномасштабного вторжения, это и мужчины и женщины, и возвращать необходимо всех", — говорит глава координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Вскоре девушки встретятся с родными, которые уже ждут их в безопасных регионах. Затем освобожденных ждет длительная реабилитация, которая поможет им быстрее отойти от ужасов плена.

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