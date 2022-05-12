Пес Байрактар учится стать грозой для преступников, а пока предупреждал кинологов о прилетах снарядов

Четырехмесячная служебная овчарка кинологов полиции Киевской области по имени Байрактар уже начинает брать след, пока с помощью любимого корма.

Пес умный и науку искателя диверсантов и мародеров — овладевает очень быстро, говорится в ТСН.

От первой гранулы, рассыпанного сухого корма, до последней пес сначала нюхает, а потом должен съесть все. Это первоначальный навык для собак дойд. Василий Бондарчук, проводник Байрактара, учит правильно двигаться по следу. Байрактору досталась самая тяжелая специализация – поиск по следу. «Это как люди – одному дается больше математика, другому украинский язык, а третьему работа руками. Так и собаками, перед тем как его ставить на какую-то специализацию, тестируем и смотрим, что она больше делает», — объясняет руководитель кинологического центра Гу НП Киевской области Максим Песчанский.

Байрактар родился в начале года и тогда двухмесячного щенка, еще без имени, кинологи взяли себе — российские войска уже стояли в километре от Ирпенского кинологического центра. Тогда «Град» прилетел в их помещение. Поначалу, говорит руководитель центра Максим Песчанский, страшно было всем. «Собаки при этих взрывах бывали и отказывались работать, но с каждым днем как и люди, так и собаки, набирались опыта, привыкли к выстрелам», — рассказывают кинологи.

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Но малыш Байрактар превзошел ожидания, он предупреждал кинологов о вражеских атаках. У Байрактара наверняка от природы хороший слух. За 10-15 секунд до прилетов российских снарядов, говорят кинологи, он начинал громко лаять и первым бежал в укрытие, а уже весь личный состав за ним. Поэтому и имя ему досталось грозное – Байрактар. «Кротко называю Байрик», – делится кинолог.

Байрактар пока изучает мир и постоянно отвлекается. «Он слышит корм на поясе. Есть достаточно, но молодой организм», — объясняет кинолог.

Сам маленький и хочет играть с такими же, а на поиск диверсантов или обычных воришек Байрактар выйдет в два года. Вот тогда и сразится с пиротехником Патроном.

В кинологическом центре, где учится Байрактар из четырех десятков собак, но после ухода российских войск нагрузка на них была такова, что пришлось просить помощи у кинологов из других регионов. «Боеприпасов, взрывчатых веществ было очень много, чтобы никакой человек не взорвался, не наступил на мину, не травмировался, все усилия были на этом направлении. При такой нагрузке собаки могут уставать», — говорит руководитель кинологического центра Гу НН Киевской области Максим Песчанский.

Собаки кинологи работают в среднем до 8 лет, но дальше их не списывают. Байрактара будут учить не только люди, но и другие – уже взрослые его коллеги.

Кинологи верят, что Байрактар станет угрозой для преступников, будет как настоящий Байрактар, в честь которого овчарку и назвали.

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