Пес из Мощуна из-за рашистов потерял хозяина и лапу, но когда вернулся в деревню, заставил плакать всю улицу

История о Мухтаре из Мощуна — это село, где были одни из самых ожесточенных боев за Киев.

Пес Мухтар из села на Киевщине из-за рашистов потерял хозяина и лапу, но вернулся в родную деревню и заставил плакать всю улицу, говорится в ТСН.

Мухтар с хозяином попал под обстрел. Кантуженного мужчину вывезли военные, а собака где-то делась. С осколками в теле, волоча лапу, таким его увидели после деоккупации села, спасать вывезли аж в Харьков.

Мухтар безудержный и игривый пес и не сразу видно, что у него нет одной лапы. Беда с ним случилась весной, когда российским войскам тогда казалось, что они могут взять Киев за три дня, но и через месяц не смогли взять деревню недалеко от столицы — Мощун.

Хозяин Мухтара вместе с соседом прятались в подвале. Затем они попытались выехать с адского поля боя, но в машину, которая должна была их вывезти, произошел "прилет". Поэтому вывозили людей уже украинские воины через лес. "Солдат, который переводил через лес кричит "ложитесь", отец с пузом ляжет, подбежит Мухтар, оближет, встает и так…", — рассказывает жена мужчины.

Раненого и кантуженного хозяина собаку доставили в Киев, а Мухтар остался в Мощуне. Уже когда российские оккупанты сбежали с Киевщины и людям разрешили возвращаться в село, нашли Мухтара. "Нога болталась и волонтер забрала", — рассказывает хазяйка.

Волонтер Оксана тоже из Мощуна, поэтому ежедневно сюда прорывалась во время боев, чтобы вывозить животных. Не все люди, срочно покидавшие свои дома, забирали с собой питомцев. Некоторые оставляли им есть-пить, потому что думали, что не надолго из дома, а потом Оксане пересказывали, где и какие закрыты животные. Животных из горячих точек Оксана свозит в приют, где их откармливали и лечили. "С Мухтаром у нас не было такого врача, и мы его отправили в Харьков", — рассказывает волонтер.

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В Харькове Мухтара из Киевщины прооперировали — из тела вытащили осколки от снарядов и пришлось полностью ампутировать лапу. Волонтеры хотели найти для него новый дом, потому что от его дома ничего не осталось, не выдержало сердца и у хозяина. "На нервах смотреть на эти развалины, которые 30 лет строили. За один день все разрушили. Не выдержал", – рассказывает сын.

Однако Мухтар очень грустил, поэтому его привезли обратно в Мощун. Сейчас он с хозяйкой проживает в соседском доме, где более или менее сохранились стены и потолок. Владельцы дома выехали в Германию и пустили жить. Здесь до сих пор нет ни света, ни газа, воду собирают дождевую в тазики. "Мне говорят, что отдай волонтерам. Куда я его отдам? Как ребенок", — говорит женщина.

Когда Мухтар после операции вернулся в деревню, от радости плакала вся улица. Смотря как пес на троих лапах гасает и радуется жизни всем придает силы и веры, что выстоим, отвоеваем, отстроим, что все будет хорошо.

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