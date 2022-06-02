Пес Патрон навестил в больнице Львова раненых российскими оккупантами детей: трогательные фото

1 июня, в Международный день защиты детей, популярный пес-сапер Патрон во Львове навестил раненых от рук российских оккупантов украинских детей.

Четвероногий спасатель посетил больницу святого Николая.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Вчера наш Патрон посетил Больницу Святого Николая во Львове, чтобы поддержать маленьких пациентов, которых российская армия заставила праздновать Международный день защиты детей в госпитале. Детки пообещали Патрончику соблюдать правила безопасности, быть сильными и быть осторожными. В свою очередь наш малыш-пиротехник пообещал сделать все возможно и невозможно, чтобы ни один ребенок в стране больше не страдал от российских мин", — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что 1 июня, находясь во Львове, Патрон также встретился с детьми на улице под открытым небом, которые хором скандировали имя собаки. Малые поклонники также подготовили для пса подарки и рисунки.

Напомним, Патрон показал своего младшего друга и признался девушкам, что его сердце пока свободно.

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