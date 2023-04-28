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Пес-спасатель, который несколько часов искал людей в Умани, уснул прямо на завале: опубликовано трогательное фото

Пес-спасатель, который несколько часов искал людей в Умани, уснул прямо на завале: опубликовано трогательное фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
2388
Время на прочтение
1 мин
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Пес-спасатель, который несколько часов искал людей в Умани, уснул прямо на завале: опубликовано трогательное фото

Пес-спасатель Ниндзя от усталости заснул прямо на дороге у сапога своего хозяина / Фото: Ян Доброносов

На фотографии пес по кличке Ниндзя лежит на дороге, покрытой камнями и ветвями деревьев, у сапога своего хозяина.

Пес-спасатель после нескольких часов поиска людей на развалинах многоэтажки в Умани, куда утром 28 апреля попала ракета РФ, уснул прямо на дороге.

Фотографию животного опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Больше о собаке рассказала волонтер Екатерина Пешко, которая дружит с ее владелицей.

На фотографии видно, как пес-спасатель по кличке Ниндзя от усталости заснул прямо на дороге, покрытой камнями и ветвями, у сапога своего хозяина.

"После того, как проработала в течение нескольких часов в Умани, где россияне ракетой попали в многоэтажку, где количество жертв возросло уже до 20... В условиях тренировок, конечно, сложно представить, как собака засыпает на завале", – написала Екатерина.

Пес-спасатель Ниндзя от усталости заснул прямо на дороге у сапога своего хозяина / © Ян Доброносов
Пес-спасатель Ниндзя от усталости заснул прямо на дороге у сапога своего хозяина / Фото: Ян Доброносов

Напомним, из-под завалов в Умани извлекли тело еще одного ребенка : количество погибших возросло до 23 человек.

Российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в Умани ночью 28 апреля. В результате атаки погибли двое десятилетних детей.

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Дата публикации
Просмотры
2388
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