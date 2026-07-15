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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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"Песком к почве": ВСУ дроном уничтожили российский Ми-28 "Ночной охотник", "Мадяр" показал видео

Операторы подразделения «Рарог» 427-го отдельного полка беспилотных систем поразили российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в Белгородской области.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Ми-28

Ми-28 / © rusvesna.su

Подразделение «Рарог» 427-го отдельного полка беспилотных систем поразило российский ударный вертолет Ми-28 «Ночной охотник» в Белгородской области РФ.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадьяр»).

По его словам, российский вертолет Ми-28 был поражен около 10:00 в районе населенного пункта Вязово Белгородской области.

«Червистый Ми-28 «Ночной охотник» песком к почве», — написал Бровди.

По его словам, поражение произвели операторы подразделения "Рарог" 427-го отдельного полка беспилотных систем.

Ранее российские военные блоггеры сообщили о потере ударного вертолета Ка-52М «Аллигатор» во время боевого вылета — после огневого поражения один из пилотов погиб, второй смог эвакуироваться.

Ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долл., что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии. Ка-52 предназначен для разведки, координации боевых действий и поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Учитывая это, его уничтожение является ощутимой потерей для оккупантов.

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Дата публикации
Количество просмотров
484
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