Песков анонсировал поездку Путина на оккупированный Донбасс

Диктатор России Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну в Украине, якобы планирует поехать на временно оккупированный Донбасс.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пропагандистским росСМИ.

Впрочем, Песков не сообщил никаких деталей и отказался называть срок поездки Путина.

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"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", — заявил спикер диктатора.

К слову, 9 ноября стало известно, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков посещал временно оккупированный Луганск. В Кремле говорят, что Песков лично ездил в Луганск на воспитательную работу с роспропагандистами. Называют в РФ это "обучением пресс-служб и СМИ".

Между тем, в Кремле в последнее время довольно беспокойно. Из-за неудач России на украинском фронте в администрации Путина заговорили о смене руководства РФ.

Кроме того, по данным ISW, свое влияние в РФ усиливают глава ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров. По данным Института, Путин из-за неудач РФ в Украине зависит от этих двух руководителей силовых структур.

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