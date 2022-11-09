Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Песков анонсировал поездку Путина на оккупированный Донбасс

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2673
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Песков анонсировал поездку Путина на оккупированный Донбасс

Фото: Associated Press

Конкретных терминов пока не называют.

Диктатор России Владимир Путин, развязавший полномасштабную войну в Украине, якобы планирует поехать на временно оккупированный Донбасс.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пропагандистским росСМИ.

Впрочем, Песков не сообщил никаких деталей и отказался называть срок поездки Путина.

"Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет", — заявил спикер диктатора.

К слову, 9 ноября стало известно, что пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков посещал временно оккупированный Луганск. В Кремле говорят, что Песков лично ездил в Луганск на воспитательную работу с роспропагандистами. Называют в РФ это "обучением пресс-служб и СМИ".

Между тем, в Кремле в последнее время довольно беспокойно. Из-за неудач России на украинском фронте в администрации Путина заговорили о смене руководства РФ.

Кроме того, по данным ISW, свое влияние в РФ усиливают глава ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин и чеченский лидер Рамзан Кадыров. По данным Института, Путин из-за неудач РФ в Украине зависит от этих двух руководителей силовых структур.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2673
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация