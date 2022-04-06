Песков назвал вывод войск из Киевской области "жестом доброй надежды"

Отвод войск якобы был необходим для переговоров.

В Кремле отреагировали на вывод войск из Киевской области и назвали его “жестом доброй воли”.

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, пишет российское пропагандистское издание РИА "Новости".

По его словам, отвод войск якобы был необходим для создания условий, направленных на переговоры между украинской и российской сторонами.

"Российские власти могут принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент страны Владимир Путин приказал войскам уйти из региона", — заявил Песков.

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