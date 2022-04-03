Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Песков не исключил встречу Зеленского и Путина и назвал условие

Дата публикации
Просмотры
3695
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Песков не исключил встречу Зеленского и Путина и назвал условие

УНІАН

Российская сторона ждет, когда "вызреет документ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры Украины и России встретятся, когда делегации завершат работу по "мирному договору".

Об этом пишет российское издание РБК.

"Цель военной операции будет достигнута в полном объеме, а в результате войны две страны выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом для нормализации ситуации", — уточнил он.

Он также добавил, что "Путин никогда не отказывался от такой встречи и такая встреча гипотетически возможна".

"Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ. Это не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда –  придет черед такой встречи", – пояснил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле.

Читайте также:

Следующая публикация