Песков не исключил встречу Зеленского и Путина и назвал условие

Песков не исключил встречу Зеленского и Путина и назвал условие

Российская сторона ждет, когда "вызреет документ".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры Украины и России встретятся, когда делегации завершат работу по "мирному договору".

Об этом пишет российское издание РБК.

"Цель военной операции будет достигнута в полном объеме, а в результате войны две страны выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом для нормализации ситуации", — уточнил он.

Он также добавил, что "Путин никогда не отказывался от такой встречи и такая встреча гипотетически возможна".

"Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ. Это не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда – придет черед такой встречи", – пояснил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Стамбуле.

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