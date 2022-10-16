Песков посетовал, что помощь НАТО Украине "все усложняет" и намекнул на дальнейшую мобилизацию

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО "де-факто влезло в украинский конфликт" и "существенно усложняет ситуацию", но это никоим образом не влияет на "цель РФ".

Об этом пишут пропагандистские СМИ РФ.

"Одно дело — это "киевский режим", а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях "операцию", — заявил он.

Также спикер Путина пытался оправдать провалы "второй армии мира" в войне, намекнув, что россиянам не стоит расслабляться касательно вопроса мобилизации.

"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и другой мобилизации", – сказал он.

Поддержка НАТО

Российский президент Владимир Путин насколько раздражен поддержкой союзников Украины, поэтому недавно заявил, что прямое столкновение НАТО с российской армией крайне опасно, ведь обернется катастрофой мирового масштаба.

Однако Украина продолжает получать военную помощь от стран Запада. Так, министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Испания передаст украинским защитникам четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

По мнению политического аналитика Максима Яковлева, в ближайшие годы после победы Украины Россия снова может напасть на нас. Однако, чтобы этого не произошло, Россия должна быть демилитаризована, денуклеаризирована, а в первую очередь – деимперализована.

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