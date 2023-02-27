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Песков прокомментировал мирный план Китая по войне в Украине: "СВО двигается в сторону поставленной цели"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Песков прокомментировал мирный план Китая по войне в Украине: "СВО двигается в сторону поставленной цели"

Фото: Getty Images

Руководство страны-агрессора России прокомментировало мирный план Китая по войне, развязаной РФ против Украины.

Рупор Кремля Песков прокомментировал мирный план Китая. Он заявил, что так называемая "спецоперация" следует в направлении "поставленной цели".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Как отмечается, китайский план по миру в Украине нуждается в тщательном анализе — "это длительный и напряженный процесс".

"При этом пока предпосылок для переговоров по Украине нет, а спецоперация движется в сторону поставленных целей", — пишут СМИ со ссылкой на Пескова.

Что известно о мирном плане Китая

В ночь на 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по окончанию войны в Украине. В обществе он получил неоднозначную оценку. В то же время президент Украины считает, что то, что Китай начал говорить о нашем государстве — это неплохо.

Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.

В РФ тоже отреагировали на план. Там говорят, что Россия "поддерживает мирный план" Китая по войне в Украине, однако в Кремле дописали несколько своих пунктов.

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Дата публикации
Просмотры
2248
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