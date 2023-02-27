Песков прокомментировал мирный план Китая по войне в Украине: "СВО двигается в сторону поставленной цели"

Руководство страны-агрессора России прокомментировало мирный план Китая по войне, развязаной РФ против Украины.
Рупор Кремля Песков прокомментировал мирный план Китая. Он заявил, что так называемая "спецоперация" следует в направлении "поставленной цели".
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
Как отмечается, китайский план по миру в Украине нуждается в тщательном анализе — "это длительный и напряженный процесс".
"При этом пока предпосылок для переговоров по Украине нет, а спецоперация движется в сторону поставленных целей", — пишут СМИ со ссылкой на Пескова.
Что известно о мирном плане Китая
В ночь на 24 февраля Китай обнародовал свой мирный план по окончанию войны в Украине. В обществе он получил неоднозначную оценку. В то же время президент Украины считает, что то, что Китай начал говорить о нашем государстве — это неплохо.
Однако советник руководителя ОП Михаил Подоляк говорит, что предложения Китая по войне РФ в Украине не несут в себе идеи "мирного плана", они скорее предлагают замораживание конфликта.
В РФ тоже отреагировали на план. Там говорят, что Россия "поддерживает мирный план" Китая по войне в Украине, однако в Кремле дописали несколько своих пунктов.
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