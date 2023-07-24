Песков прокомментировал утренние взрывы в Москве: "Попытки атаковать российские регионы беспилотниками участились"

По его словам, готовы службы, которые занимаются безопасностью.

В России все, кто занимаются безопасностью – изготовки. Причиной тому стала атака беспилотников на Москву 24 июля.

Об этом заявил рупор Кремля Дмитрий Песков.

“Попытки Киева атаковать российские регионы беспилотниками участились. Все, кто занимается безопасностью, готовы”, — сказал Песков.

По его словам, "российский ответ на эти атаки" — продолжение "спецоперации". Он еще раз пытается сформировать в российском обществе мнение, что цель "СВО" будет достигнута.

Напомним, что в 4 часа утра понедельника, 24 июля, жителей Москвы разбудили громкие взрывы, они раздавались в разных районах города.

Читайте также: