Песков прокомментировал встречу Путина и Пригожина в Кремле: разговаривали три часа

Президент РФ Владимир Путин встретился с командирами и руководством ПИК "Вагнер" в Кремле 29 июня.

Об этом сообщил рупор Кремля Дмитрий Песков, пишут российские "Ведомости".

На встречу были приглашены 35 человек, включая основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина. Встреча длилась около трех часов, а детали беседы не разглашаются. Путин выслушал объяснения командиров и оценил деятельность компании на фронте во время войны.

Во время встречи были обсуждены события, произошедшие 24 июня, когда ПИК "Вагнер" попытался осуществить вооруженный мятеж в России. Согласно ранее предоставленной информации основателем компании, их отряду оставалось всего 200 километров до Москвы, однако после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко было решено прекратить дальнейшее наступление и вернуться в тыловые лагеря.

Вечером 24 июня Кремль объявил о достижении договоренностей с Пригожиным по поводу деэскалации ситуации, причем основную роль в этом сыграл президент Беларуси Александр Лукашенко. Согласно сообщению Пескова, уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам Пригожин решил покинуть Россию и отправиться в Беларусь. Более подробные подробности встречи в Кремле и ее результаты остаются неизвестными, а представители Министерства обороны на вопросы не ответили. Однако отмечается, что командиры ПВК "Вагнер" выразили свою преданность и готовность продолжать борьбу за РФ, считая себя сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего.

Напомним, что решение Путина не ликвидировать ПВК "Вагнер" поставило его в неудобное положение.

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